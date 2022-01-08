شكرا لقرائتكم خبر الإيقاع بـ13,709 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.
نتائج الحملات:
إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 13,709 مخالفين، منهم:
- 7118 مخالفا لنظام الإقامة
- 5015 مخالفا لنظام أمن الحدود
- 1576 مخالفا لنظام العمل
إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 365 شخصا، منهم:
- %45 يمنيو الجنسية
- %53 إثيوبيو الجنسية
- %2 جنسيات أخرى
ضبط 75 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة
ضبط 7 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم
إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 94,175 وافدا مخالفا، منهم:
- 84,532 رجلا 9643 امرأة
- إحالة 83,226 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر
- إحالة 2087 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم
- ترحيل 7177 مخالفا
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