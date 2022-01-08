شكرا لقرائتكم خبر الإيقاع بـ13,709 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقعت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بـ13,709 مخالفين، خلال الفترة من 30 ديسمبر الماضي حتى 5 يناير الحالي.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

نتائج الحملات:

إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 13,709 مخالفين، منهم:







7118 مخالفا لنظام الإقامة



5015 مخالفا لنظام أمن الحدود



1576 مخالفا لنظام العمل







%45 يمنيو الجنسية



%53 إثيوبيو الجنسية



%2 جنسيات أخرى



إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 365 شخصا، منهم:ضبط 75 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة

ضبط 7 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم

إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 94,175 وافدا مخالفا، منهم:

