إعادة تأهيل 294 حديقة عامة بمكة

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وشملت الأعمال المنفذة تشكيل السياج في طريق المسجد الحرام وطريق الطائف وطريق الأمير ماجد، إضافة إلى تقليم أشجار وشجيرات في حديقة النهر بالعوالي وحديقة الرحاب في البحيرات وحديقة 11 بالشرائع، وإعادة تأهيل وصيانة حديقة ملعب وساحة الدفاع المدني بالنوارية.
يذكر أن الأمانة تولي اهتماما كبيرا للحدائق والمماشي والملاعب لتوفير كل ما يهيئ الأجواء المناسبة للمواطنين والمقيمين، وتحسين جودة الحياة، وذلك ضمن خطتها لأنسنة المدن وبرنامج جودة الحياة.
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