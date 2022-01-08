الأجواء الشتوية تجذب سكان المدينة إلى متنزه البيضاء

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ويشهد متنزه البيضاء توافدا لافتا من قبل العائلات وكذلك الشباب، الذين تستهويهم رغبة الاستمتاع بالبر والتخييم لقضاء أجمل الأوقات وسط أحضان الطبيعة وتضاريسها، حيث يعد المتنزه أحد أقدم المتنزهات البرية في المنطقة، ويتوفر فيه عدد من الخدمات الضرورية من سفلتة للطريق وإنارة تمكن مرتاديه من الوصول إليه بسهولة، لقضاء أوقات ممتعة خلال الإجازة، والذي يبعد عن المدينة المنورة نحو 30 كلم في الجهة الشمالية الغربية منها.
وسمي المتنزه بهذا الاسم نظرا للبياض الذي يكسو المنطقة وجبالها المحيطة التي تتصف بالخشونة وبروز الصخور في أرجائها، وطبقا للمعلومات الجغرافية فإن منطقة البيضاء تتشكل في سهل صغير يتكون من شعيب «الحنواء»، وشعيب مبرك، كما تحيط بها الجبال من الشرق والشمال وجزء من الجهة الغربية، حيث يتحد مع شعيب دودان، وشعيب الحفيرة، وتمثل هذه الجبال حواجز طبيعية لحمايته، ووسيلة جذب لهواة تسلق قمم الجبال.
بدورها كثفت عدد من الجهات ذات العلاقة بالمدينة المنورة، خدماتها وجولاتها الميدانية حرصا على تقديم أفضل الخدمات للمتنزهين، وكذلك لحثهم على الالتزام بالأنظمة البيئية المعمول بها، للمحافظة على المتنزه والمتنزهين خلال هذه الإجازة المدرسية.
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