شكرا لقرائتكم خبر عروض فنية وفلكلورية تستحضر الحياة في تاريخ المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعثت «نبض الرياض»، إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية 2021، الحياة في التاريخ، إذ عرضت على هيئة صور حية، مستخدمة أحدث وسائل العرض على جدران قصر المصمك في العاصمة الرياض، في قوالب فنية معاصرة تمتع فيها الزوار الذين يتوافدون إليها من السادسة مساء حتى منتصف الليل.

ويعيش زوار «نبض الرياض» متعة مشاهدة العروض الفلكلورية، بألحانها الشعبية الآتية من جميع مناطق المملكة، ضمن تجارب أدائية يتناغم فيها الإيقاع مع الأزياء والرقصات، وتكتمل المتعة بإشراك الجمهور ببعض الفقرات التي تستعيد ألحانا من الذاكرة المحلية.

وتشكل النشاطات الفنية الثابتة والجوالة متعة مضاعفة في المنطقة، يتلمس الزوار فيها عمق التجارب الفنية والأدائية، كما تستوقفهم الأعمال الجرافيتية والفنية الإبداعية، التي تتكامل مع العديد من التجارب الممتعة التي يقدمها مسرح المنطقة، وعروض المواهب المحلية والعالمية التي تعمق الإحساس بالمكان.

وفيما يتجول الزوار في أجواء باردة تنعش لياليهم، تستوقفهم العروض ثلاثية الأبعاد التي تشكل لوحات باهرة، تتجه صوبها كاميرات الزوار لتوثيقها، وهي تحكي عبر جدارياتها عمق التاريخ الذي تعرضه المنطقة عن تاريخ المملكة منذ تأسيسها.

منطقة «نبض الرياض» تبرز:

