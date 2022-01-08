عروض فنية وفلكلورية تستحضر الحياة في تاريخ المملكة

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ويعيش زوار «نبض الرياض» متعة مشاهدة العروض الفلكلورية، بألحانها الشعبية الآتية من جميع مناطق المملكة، ضمن تجارب أدائية يتناغم فيها الإيقاع مع الأزياء والرقصات، وتكتمل المتعة بإشراك الجمهور ببعض الفقرات التي تستعيد ألحانا من الذاكرة المحلية.
وتشكل النشاطات الفنية الثابتة والجوالة متعة مضاعفة في المنطقة، يتلمس الزوار فيها عمق التجارب الفنية والأدائية، كما تستوقفهم الأعمال الجرافيتية والفنية الإبداعية، التي تتكامل مع العديد من التجارب الممتعة التي يقدمها مسرح المنطقة، وعروض المواهب المحلية والعالمية التي تعمق الإحساس بالمكان.
وفيما يتجول الزوار في أجواء باردة تنعش لياليهم، تستوقفهم العروض ثلاثية الأبعاد التي تشكل لوحات باهرة، تتجه صوبها كاميرات الزوار لتوثيقها، وهي تحكي عبر جدارياتها عمق التاريخ الذي تعرضه المنطقة عن تاريخ المملكة منذ تأسيسها.
منطقة «نبض الرياض» تبرز:
- الجانبين التاريخي والثقافي للمملكة وتحتفي بهما.
- عروضا موسيقية شعبية.
- تجسد التقاليد والموروث الثقافي السعودي.
- عروضا مرئية تسرد القصص الثقافية والتاريخية عن مناطق المملكة.
- محاكاتها على جدران قصر المصمك.
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