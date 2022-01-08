إغلاق 22 منشأة مخالفة للاحترازات في أسواق جدة

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وكثفت الأمانة جهودها الرقابية بمشاركة الجهات المعنية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.
وأوضحت أن الجولات الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة مرتبطة، حيث بلغت خلال اليومين الماضيين 6,152 جولة رقابية، مشيرة إلى أن المخالفات تنوعت ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من المخالفات الوقائية.
وأكدت الأمانة، مواصلة الجهود لمكافحة فيروس كورونا والتأكد من رفع مستوى الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.
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