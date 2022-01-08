مركز تدقيق الدعاوى يخفض المدة الزمنية لنظر القضايا

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وأوضحت الوزارة أن عدد العمليات التي نفذها المركز تجاوز 2.6 مليون عملية، لتدقيق صحائف الدعوى الواردة إلى جميع محاكم المملكة، منذ تأسيسه قبل عامين.
وشهد العام الماضي 2021م إنجاز 1.5 مليون عملية بالمركز؛ مما أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وسرعة الفصل في القضايا والتيسير على المتقاضين.
وأكدت أن المركز يأتي ضمن إطلاق المرحلة الأولى للمحكمة النموذجية التي تهدف إلى ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء، عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية والمبادرات التحولية والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات.
وحصل مركز تدقيق الدعاوى التابع لوكالة الشؤون القضائية أخيرا على شهادة الاعتماد الدولي الأيزو 2015:9001 لنظام إدارة الجودة، بعد عملية فحص شاملة ومكثفة أثبتت التزام المركز بالمعايير المتعارف عليها عالميا، وفق المنظمة الدولية للمعايير ISO.
المركز يهدف إلى:
- خدمة المستفيدين عبر رفع جاهزية ملف القضية
- التأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة
- العمل وفق مسار يضمن الارتقاء بالعمل العدلي
- توفير الوقت والجهد على المستفيد تحقيقا للعدالة الناجزة
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