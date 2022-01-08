العيدابي تستعد لإطلاق مهرجان العسل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد محافظة العيدابي حاليا لإطلاق النسخة السابعة من مهرجان العسل بمنطقة جازان الخميس المقبل، وذلك بالمركز الحضاري بالمحافظة، حيث تواصل مختلف اللجان أعمالها لإنجاح المهرجان وتحقيق أهدافه.

وعد محافظ العيدابي سفر الشهراني، مهرجان العسل السابع بمنطقة جازان المهرجان رافدا مهما لتنشيط الحركة الاقتصادية والتنموية بمحافظة العيدابي، وداعما لتجارة تربية النحل وبيع العسل عبر تسويق منتج العسل الذي تشتهر المنطقة بإنتاجه، فضلا عن التعريف بإمكانات محافظة العيدابي السياحية وما تمتاز به من ثروات طبيعية وأودية وغطاء نباتي متنوع.

بدوره بين المدير التنفيذي للمهرجان سليمان الغزواني، أن المهرجان ساعد في استثمار البيئة الخصبة في منطقة جازان لإنتاج كميات تجارية، وإيجاد مرجعية علمية وتنظيمية للنحالين وتدريبهم وإرشادهم، وكذلك تطوير طرق التعبئة والتغليف لمنتجات العسل، مشيرا إلى أن المهرجان نجح في استقطاب أكثر من 200,000 زائر في النسخ الست الماضية، التي نفذت بمشاركة 180 عارضا.