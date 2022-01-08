حملة للتوعية بأهمية الجرعة التنشيطية في مساجد صامطة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت صحة جازان بالشراكة مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة أمس الأول، حملة توعية بمساجد وجوامع محافظة صامطة تحت شعار «حافظ على مستواك»، لتوعية أفراد المجتمع بأهمية الجرعة الثالثة «التنشيطية» وعدم التهاون بالإجراءات الاحترازية الوقائية. وفي هذا الإطار، يكثف فريق التوعية الصحية في مستشفى صامطة العام من جولاته الميدانية على مساجد وجوامع المحافظة بمشاركة عدد من المتطوعين للتوعية والتأكد من تطبيق المصلين للإجراءات الاحترازية والتقيد بالنصائح والإرشادات من لبس الكمامة وإحضار المصلين سجاداتهم الخاصة والحرص على التباعد الاجتماعي.



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