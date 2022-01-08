ضبط مواطن نقل بمركبته 17 مخالفا لأمن الحدود صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بطريق (الطوال - الدرب) قبضت على مواطن لنقله بمركبته (17) مخالفاً... جازان دوت الخليج جازان دوت الخليج 05 جمادى الآخرة 1443 هـ 05 جمادى الآخرة 1443 هـ

الخدمات الطبية بالداخلية تشارك في مهرجان الإبل بفعاليات توعوية شاركت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بعدد من الفعاليات التوعوية من خلال معرض وزارة الداخلية المشارك في فعاليات مهرجان الملك... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 05 جمادى الآخرة 1443 هـ 05 جمادى الآخرة 1443 هـ

مركز تدقيق الدعاوى ينجز 2.6 مليون عملية أسهم مركز تدقيق الدعاوى بوزارة العدل، في انخفاض المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وتسهيل إجراءات رفع الدعوى، بما يعزز... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 05 جمادى الآخرة 1443 هـ 05 جمادى الآخرة 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 7 مقيمين بحوزتهم مخدرات معدة للترويج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.