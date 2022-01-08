الخدمات الطبية بالداخلية تشارك في مهرجان الإبل بفعاليات توعوية

شاركت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بعدد من الفعاليات التوعوية من خلال معرض وزارة الداخلية المشارك في فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الـ (6) بمنطقة الرياض.

واشتملت الفعاليات على عدد من العروض التوعوية حول أهمية تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا ودورها في الحماية من المتحورات، وعروض حية عن الإسعافات الأولية تضمنت التعامل الصحيح مع المصابين والإنعاش القلبي الرئوي باستخدام اليدين، إضافة إلى مواد مرئية ونقاش مفتوح مع المختصين، فضلًا عن تواجد عدد الفرق الإسعافية للتدخل السريع في حال الطوارئ.

وتهدف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية من المشاركة في هذا المحفل إلى رفع مستوى الوعي الصحي وتقديم خدماتها المتنوعة للزوار والمشاركين.