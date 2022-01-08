واشتملت الفعاليات على عدد من العروض التوعوية حول أهمية تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا ودورها في الحماية من المتحورات، وعروض حية عن الإسعافات الأولية تضمنت التعامل الصحيح مع المصابين والإنعاش القلبي الرئوي باستخدام اليدين، إضافة إلى مواد مرئية ونقاش مفتوح مع المختصين، فضلًا عن تواجد عدد الفرق الإسعافية للتدخل السريع في حال الطوارئ.
وتهدف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية من المشاركة في هذا المحفل إلى رفع مستوى الوعي الصحي وتقديم خدماتها المتنوعة للزوار والمشاركين.
كانت هذه تفاصيل خبر الخدمات الطبية بالداخلية تشارك في مهرجان الإبل بفعاليات توعوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.