مركز تدقيق الدعاوى ينجز 2.6 مليون عملية

وأوضحت وزارة العدل، أن عدد العمليات التي نفذها مركز تدقيق الدعاوى، بلغ أكثر من 2.6 مليون عملية، لتدقيق صحائف الدعوى الواردة إلى جميع محاكم المملكة ، منذ تأسيسه قبل عامين.
وشهد العام المنصرم 2021 إنجاز 1.5 مليون عملية قام بها مركز تدقيق الدعاوى؛ مما أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وسرعة الفصل في القضايا، والتيسير على المتقاضين.
وبينت الوزارة، أن المركز يهدف إلى خدمة المستفيدين عبر رفع جاهزية ملف القضية، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة، حيث يعمل وفق مسار يضمن الارتقاء بالعمل العدلي، ويوفر الوقت والجهد على المستفيد تحقيقاً للعدالة الناجزة. وأكدت وزارة العدل، أن المركز يأتي ضمن إطلاق المرحلة الأولى للمحكمة النموذجية التي تهدف إلى ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات.
وقد حصل مركز تدقيق الدعاوى التابع لوكالة الشؤون القضائية مؤخرًا على شهادة الاعتماد الدولي (الأيزو 2015:9001) لنظام إدارة الجودة، بعد عملية فحص شاملة ومكثفة أثبتت التزام المركز بالمعايير المتعارف عليها عالميًا وفق المنظمة الدولية للمعايير ISO.
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