مركز الملك سلمان يجري 169 عملية جراحية في المكلا

أجرى فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن برنامج «نبض السعودية » التطوعي لأمراض وجراحات القلب في محافظة حضرموت، بالتعاون مع مركز «نبض الحياة» لأمراض وجراحة القلب، 169 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية في مدينة «المكلا» خلال ديسمبر 2021، منها 30 عملية جراحية في مجال جراحة القلب المفتوح، و139 عملية في مجال القسطرة العلاجية بأنواعها، واستفادت منها الأسر من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج بالمستشفيات اليمنية. يأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.



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