خلال عام.. ضبط 190 مليون حبة مخدرة و37 ألف كجم من المخدرات

وبالنظر لإنجازاتها في مكافحة التهريب وحماية المجتمع في عام 2021 نجحت الهيئة خلال عام واحد في ضبط أكثر من 190 مليون حبة، كان من أبرزها حبوب الكبتاجون التي شكّلت النسبة الأكبر من مضبوطات الحبوب المخدرة، ونحو 37 ألف كيلوجرام من المخدرات كالحشيش والهيروين والكوكايين والقات وغيرها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، من المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لحرس الحدود، بالإضافة إلى ضبط أكثر من 234 ألف زجاجة من الخمور، وضبط (4155) لترا ضُبطت كمواد سائلة من الخمور.
كما تمكّنت الهيئة من ضبط أكثر من 3.9 ملايين قطعة مغشوشة ومقلدة في إطار جهودها عبر منافذها الجمركية لإحكام الرقابة على الواردات للحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد.
ويكشف حجم تلك المضبوطات عن الكفاءة العالية لفرق العمل في 41 منفذًا جمركيًا تستخدم جميعها التقنيات الأمنية الحديثة والوسائل الحية «الكلاب البوليسية»، وغيرها من الأساليب التي أسهمت في الحد من خطر دخول هذه الممنوعات إلى داخل المملكة.
وتؤكد هذه المنجزات المتحققة في مجال تعزيز الأمن، مواصلة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر منافذها البرية والبحرية والجوية المضي في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، والعمل في سبيل ذلك على مكافحة التهريب بكافة أشكاله وأنواعه، تحقيقًا لأحد أبرز مهامها ومرتكزاتها، بالإسهام في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.
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