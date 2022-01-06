شكرا لقرائتكم خبر مصادرة 8 أطنان مواد غذائية فاسدة بالعاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية 8 أطنان مواد غذائية فاسدة خلال حملة ميدانية على المنشآت الغذائية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وبمساندة الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، وذلك في إطار جهودها للتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية.

وأوضحت البلدية أن الفرق الميدانية قامت بتكثيف حملاتها الميدانية على المنشآت الغذائية في حي الخالدية، حيث جرى مصادرة وإتلاف 6 أطنان من اللحوم والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لسوء التخزين، إضافة إلى مصادرة طنين من الخضراوات والفواكه المتنوعة مجهولة المصدر، وجرى إتلاف كامل المصادرات في الموقع، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

كما نفذت بلدية العزيزية الفرعية جولات رقابية على المنشآت الغذائية؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية لضمان وصول الغذاء الصحي الآمن والسليم لكافة المستهلكين، أسفر عنها إغلاق مطعم مخالف للاشتراطات الصحية، ومصادرة وإتلاف 130 كجم لحوم وخضراوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لسوء التخزين، وتطبيق عقوبة الإغلاق ولائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكدت الأمانة سعيها إلى تكثيف الرقابة على جميع المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة من خلال الفرق الميدانية؛ للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعية إلى تعاون الجميع بالإبلاغ عن أية ملاحظة أو مخالفة عبر رقم البلاغات البلدية الموحد 940.

إلى ذلك وقع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص في مكتبه أمس، مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عبدالرزاق العوجان؛ وذلك للاستفادة من الخدمات الاستشارية في مجالات المشروعات والتشغيل والصيانة وكل ما يتعلق بها، وتشغيل وتطوير مكتب إدارة المشاريع؛ للإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق.

وبين أن توقيع هذه المذكرة يأتي انطلاقا من مسؤولية الأمانة من أجل تعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية المختلفة، وبما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 ويحققها.