شكرا لقرائتكم خبر «كومبات فيلد» تشعل حماسة القتال الجماعي بموسم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتميز منطقة «كومبات فيلد» بأنها إحدى أكثر المناطق حماسة وحضورا بموسم الرياض رغم بعدها ووجودها بطريق الجنادرية الذي يبعد مسافة تزيد عن 50 كلم عن وسط الرياض بمسافة تقارب الساعة للوصول إليها من وسط الرياض، إلا أنها تعد مركزا يستقطب هواة الألعاب الحربية، إذ تحتوي على عدة ألعاب مميزة.

وأضيفت أخيرا ألعاب «آي باتل» لزوار منطقة «كومبات فيلد»، لتجربة قتالية جماعية بنظام استشعار عالي الدقة، تقنص من أبعد مكان بشعاع حتى يشعر اللاعب بالضربة، بأجواء وتفاصيل مستوحاة من ألعاب الفيديو مثل «كول أوف ديوتي» وبابجي. وتضم ألعاب «آي باتل»، ملاعب بأجواء حماسية تتميز الأسلحة المستخدمة فيها بدقتها العالية في التصويب، ومطابقتها للمعايير المستخدمة في صناعة الأسلحة الحربية من حيث الشكل والوزن والملمس.

كما أن ألعاب «آي باتل» لا تحتاج تجربة القتال فيها إلى إطلاق الذخيرة، بل يتم استخدام تقنية لاسلكية تربط الأسلحة بأجهزة استشعار، والتي ترسل إشارة إلى لصقات استشعارية بظهر اللاعب، بحيث تعمل على استشعار تلقي الطلقات.

كما تمنح المنطقة الزوار فرصة العيش في رحلة على مر العصور، بداية من منطقة العصور الوسطى بفعاليات وتحديات تطور المهارات، فمنطقة «الكاوبوي» التي تحاكي عيش حياة الريف الغربي، وميادين «البينتبول والآيباتل» للاستمتاع بمغامرات فريدة، ثم منطقة «بارود» للتعرف على تاريخ الأسلحة، فميدان «خط النار» وميادين «الرماية»، لعيش تجارب للمرة الأولى، وصولا إلى منطقة «التيك زون» ومنطقة تجارب وألعاب التقنية.

من الألعاب الحربية:







قيادة الدبابات.



الرماية بالذخيرة الحية.



ألعاب الحروب الجماعية.



ميادين القتال.



تحديات الهروب.



6 معارك جماعية حماسية بال «آي باتل»: