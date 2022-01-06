معمل البحر الأحمر يفتح أبوابه للمتقدمين في نسخته الثالثة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتح معمل البحر الأحمر باب التقديم في نسخته الثالثة، داعيا المخرجين والمنتجين وكتاب السيناريو السعوديين والعرب للتسجيل، ابتداء من 6 يناير وحتى 11 فبراير المقبل، إذ يبسط المعمل دعمه بالشراكة مع معمل تورينو للأفلام، لتمكين الجيل القادم من صانعي الأفلام في المملكة والعالم العربي.

ويعود المعمل الذي نجحت نسخته الثانية هذا العام في دورته الثالثة التي تعد الأكبر والأقوى، مشرعا أبوابه أمام جميع المتقدمين الجدد، تحفيزا لطموحاتهم، ودعما وتطويرا لصناعة الأفلام السعودية والعربية.

ويقدم المعمل برنامجا تدريبيا لمدة 10 أشهر، يغطي من خلاله خمس ورش عمل، يندمج فيها المشاركون مع تفاصيل كل خطوة من عملية صناعة الفيلم، إلى جانب التوجيه والإرشاد الذي يوفره خيرة من المتخصصين في صناعة الأفلام، إضافة لمعلمين متخصصين ومتحدثين من جميع أنحاء العالم، بخبرات متنوعة في المجال السينمائي، سيعملون على تمكين المشاركين من تنفيذ وتجسيد مشاريعهم، أما بالنسبة لصانعي الأفلام الواعدين فإن معمل البحر الأحمر -بالشراكة مع معمل تورينو للأفلام- يخصص لهم خطة إرشادية وإبداعية ومهنية وتطويرية، تعزز من فرص نجاحهم وتألقهم في المجال.

من جانبها علقت مديرة المعمل جمانة زاهد قائلة «نتطلع لرؤية المواهب المبدعة التي سنكتشفها في النسخة الثالثة من معمل البحر الأحمر، حيث قمنا بإنشاء برنامج تدريبي مكثف لتجسيد الأفكار إلى أعمال فنية على شاشة السينما، وبينما نحرص على تمكين صانعي الأفلام السعوديين والعرب الطموحين من إلهام الجماهير عبر حكاية القصص مما يضعهم على خريطة الصناعة السينمائية على المستويين المحلي والدولي، فإن هدفنا هو أن نسهم في ازدهار صناعة السينما السعودية، عبر الاستثمار في مواهبنا المحلية، وإحاطتهم بالأدوات والإرشادات اللازمة للنجاح والتميّز».

يشار إلى أن أبواب التقديم على المعمل مفتوحة الآن لأي صانع أفلام يعمل على مشروع فيلم طويل، ضمن أي مرحلة من مراحل التطوير، من داخل المملكة أوالعالم العربي. حيث سيتم اختيار 12 مشروعا -كحد أقصى-، ستة منهم على الأقل من المشاريع السعودية، على أن يكون الباقي من أنحاء العالم العربي، كما أن النصوص السينمائية ليست إلزامية ضمن شروط التقديم، حيث إن العمل على تطوير النصوص من خصائص البرنامج، وتشمل نسخة المعمل هذه السنة برنامجا من خمس ورش عمل، ثلاثة منها عن بعد، على أن تقام الورشتان الأخريان في مدينة جدة، كما ستعقد ورش العمل باللغة الإنجليزية مع توفير خيار الترجمة العربية لمن يحتاجها.

وكمرحلة أخيرة بعد مراحل التطوير المكثّفة، ستتاح الفرصة للمشاركين لعرض مشاريعهم على المستثمرين والممولين في سوق البحر الأحمر، كما سيتنافس المشاركين أيضا على جوائز معمل البحر الأحمر السنوية للإنتاج، حيث سيتم تكريم مشروعين فائزين بمنحة قدرها 100 ألف دولار لكل مشروع، وسيحصل الفائزون على عرض عربي أول لفيلمهم في الدورة المقبلة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

برامج تدريبية للمنتجين:

