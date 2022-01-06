شكرا لقرائتكم خبر سوق الخميس بالباحة يعود للواجهة بمنتجاته المحلية المتنوعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت المرحلة الأولى من إعادة تأهيل سوق الخميس بمدينة الباحة الذي يعد من الأسواق الشعبية التاريخية بالمنطقة ويتميز بمعروضاته ومنتجاته المتنوعة التي تزخر بها المنطقة وقراها.

وزاول الباعة أمس نشاطهم في العرض والبيع بعد تهيئة كامل موقع السوق بالتنسيق بين إمارة الباحة وأمانة المنطقة وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبنك التنمية الاجتماعية، وتم عمل أكشاك لمواقع الباعة لحمايتهم من التقلبات الجوية، كما عملت أمانة المنطقة ممثلة في وكالة الخدمات على تفريغ كامل محيط منطقة السوق وتركيب المظلات وترتيب مواقع العارضين والإشراف على توزيعهم مع المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والرقابة في الموقع والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، فيما تواصل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة مع العارضين وتأمين عدد من المتطلبات داخل مواقع البيع والإشراف على وجود الباعة.

وعبر عدد من البائعين عن سرورهم بتوجيه أمير المنطقة بإعادة تأهيل سوق الخميس ليكون وجهة حيوية لعرض عدد من المنتجات المحلية المتنوعة.