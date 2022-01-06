ترقية أبومنصور للمرتبة السادسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتلقى مازن إسماعيل أبو منصور، من منسوبي مدرسة إبان بن سعيد الابتدائية بالعاصمة المقدسة، التهاني والتبريكات بمناسبة حصوله على المرتبة السادسة في تعليم مكة المكرمة.

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