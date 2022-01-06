تخصيص 34 مسارا للمعتمرين في صحن المطاف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 34 مسارا خاصا في صحن المطاف للمعتمرين بعد عودة التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة تخطيط الحشود المهندس أيمن فلمبان، أنه جرى وضع الخطط اللازمة لتفويج المعتمرين والمصلين بأوقاتهم، وتجهيز مواقع الصلاة بملصقات التباعد الجسدي؛ من أجل الالتزام بمعايير التباعد الجسدي، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، التي تضمن صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وأكد أن وكالة التفويج وإدارة الحشود تلتزم بتطبيق معايير الجودة والسلامة لقاصدي بيت الله الحرام من الداخل والخارج من خلال عدد من الإجراءات، لافتا إلى تعزيز مفهوم التعاون مع مختلف الإدارات؛ لتعزيز أداء المهام والمسؤوليات المكلفة بها.

إلى ذلك ركبت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الأمن ملصقات التباعد الجسدي، بالمرافق الخارجية للرئاسة.

وأوضح مساعد المدير العام للمرافق الخارجية مدير إدارة الأمن بالمرافق الخارجية رائد العبدلي، أن تركيب ملصقات التباعد الجسدي بالمرافق الخارجية يأتي ضمن جهود الرئاسة نحو رفع مستوى الإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام؛ لضمان سلامة وصحة زائريه وقاصديه، ووقايتهم من فيروس كورونا المستجد.

وشدد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، وارتداء الكمامات الطبية، وتعقيم الأيدي بشكل مستمر خلال وجودهم بالمرافق الخارجية للرئاسة، والتعاون مع منسوبي الأمن بالمرافق الخارجية؛ للإسهام في تكامل الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

أبرز الضوابط: