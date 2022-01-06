شكرا لقرائتكم خبر تنظيم أول ماراثون للقراءة لطلاب الثانوية والجامعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطلق مركز الملك عبدالعزيز الثق افي العالمي «إثراء» بالظهران غدا فعاليات الملتقى الإثرائي الثاني لمرحلتي الثانوية والجامعية، بمشاركة 30 قارئا وقارئة، من المتأهلين للمراحل المتقدمة من مسابقة «اقرأ»، إحدى مسارات برنامج إثراء، الذي يستمر حتى 21 يناير الحالي، إضافة إلى أول ماراثون للقراءة، في الـ 13 من الشهر الحالي، الذي تدور فعالياته المتنوعة داخل أروقته، ويستمر على مدى ثلاثة أيام.

وتتضمن فعاليات الملتقى العديد من الجلسات الأدبية واللغوية والشعرية، ولقاء عدد من الشخصيات الأدبية، إضافة إلى إقامة عدد من البرامج والندوات والمحاضرات الأدبية والثقافية وعدد من ورش العمل.

وعد المستشار الثقافي في «إثراء» طارق خواجي، آلية الماراثون جزءا من التحول الذي يطال برنامج «إثراء» للقراءة، التي يشتمل فعاليات ذات صلة بمجالات القراءة والكتابة الإبداعية والملكة النقدية والحوار، وتتبلور فكرته حول حث الجميع على القراءة.

«قارئ العام» يستهدف طلبة التعليم في المملكة «الابتدائية العليا، والمتوسطة، والثانوية، والجامعية»، «سفراء الترجمة» موجه للمترجمين والمترجمات في المملكة «سفراء القراءة»، مسابقة مُخصّصة لمعلمي ومعلمات مراحل التعليم العام، إضافة إلى عدد من الفعاليات .

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«قارئ العام» يستهدف طلبة التعليم في المملكة «الابتدائية العليا، والمتوسطة، والثانوية، والجامعية»،

«سفراءالترجمة» موجه للمترجمين والمترجمات في المملكة

«سفراء القراءة»، مسابقة مُخصّصة لمعلمي ومعلمات مراحل التعليم العام، إضافة إلى عدد من الفعاليات .