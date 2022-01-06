شكرا لقرائتكم خبر أعلى 5 مهارات وظيفية تحت الطلب خلال COVID-19 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يؤثر 19-COVID على عمليات الكليات والجامعات فحسب، بل غير أيضا شعور العديد من الخريجين تجاه حياتهم المهنية وفرص العمل. قام عدد من الشركات بتجميد التوظيف وإلغاء فترات التدريب، مما أثر على قابلية الطلاب للتوظيف بشكل عام، وفرصهم لاكتساب مهارات قيمة أثناء العمل.

غالبا ما يختار طلاب الجامعات تخصصاتهم الأكاديمية بناء على الصناعات المطلوبة، لكن الوباء قد غير الصناعات التي هي في أمس الحاجة إليها، يمكن أن يكون التغيير المفاجئ في التعلم عن بعد بسبب فيروس كورونا - إلى جانب عدم يقين الطلاب بشأن آفاق حياتهم المهنية بعد التخرج - مرهقا للغاية خلال فترة الاضطراب الهائل في الحياة الطبيعية.

مع استمرار الطلاب في استكشاف واقع الوباء المستمر، يجب أن نقبل حقيقة أن المهارات المطلوبة للنجاح والتقدم في عالمنا الحالي 19-COVID ستبدو مختلفة تماما. لكي يظل الموظفون قابلين للتسويق وذات صلة بأصحاب العمل، يجب أن يلتزموا بإعادة صقل المهارات.

نقدم خمس مهارات وظيفية جمعتها «مكة» من عدد من المصادر التي ذكرت أنها ضرورية للنجاح خلال COVID-19.

1. إدارة الأزمات وحل المشكلات

- أثناء الأزمات، لا يوجد دليل واضح لكيفية النجاة. في مناخنا الوبائي الحالي، يجب على الشركات تحديد من سيدير ​​مشكلة ما ويحلها، وكيف. أن تكون مديرا جيدا للأزمات يعني أن تكون مرنا وسريعا في مواجهة الأولويات المتغيرة ومبتكرا في حل المشكلات.

- وفقا لاستطلاع توقعات الوظائف لعام 2020 من قبل الرابطة الوطنية للكليات وأرباب العمل، أراد 91.2% من أرباب العمل رؤية مهارات حل المشكلات في السير الذاتية للمرشحين.

يرغب أكثر من 90% من أرباب العمل في رؤية مهارات حل المشكلات في السير الذاتية للمرشحين.

- إذا كنت تعمل لصالح مؤسسة، فمن المهم أن تركز عمل إدارة الأزمات بحيث يمكنك تقديم تقرير إلى لجنة أو مجموعة لإدارة الأزمات والتواصل معها. من الناحية المثالية، سيكون لديك فريق من الأشخاص الذين تستشيرهم بشأن إدارة الأزمات والذين يمكنهم ضمان نشر الاتصال عبر القنوات المناسبة.

- أولئك الذين يتفوقون في إدارة الأزمات يتباهون بقدرات التخطيط على المدى القصير والطويل، ويقدمون حلولا استباقية للمشكلات؛ لديهم أيضا خفة الحركة والقدرة على التكيف وعلى التفكير في جميع السيناريوهات والحلول الممكنة.

- بالإضافة إلى ذلك، يدرك مديرو الأزمات الجيدون أهمية الحفاظ على طرق متعددة للتواصل مع فريق الاستجابة للأزمات. تعد القدرة على الاستفادة من الهاتف والبريد الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية أمرا بالغ الأهمية للتعامل الفعال مع الأزمات.

- مع القيود على مستوى الولاية والتباعد الاجتماعي، يتجه المزيد من الأشخاص إلى وسائل الإعلام عبر الإنترنت لمواكبة اتجاهات COVID-19. يلعب مديرو وسائل التواصل الاجتماعي دورا مهما في تطوير خطة اتصالات الشركة ومشاركتها، وضمان بقاء الناخبين على اطلاع.

2. المشاركة الرقمية

- قامت الشركات في جميع أنحاء العالم برقمنة عملياتها بشكل متزايد، وتشمل بعض مهارات المشاركة الرقمية والكمبيوتر الأكثر طلبا وسائل التواصل الاجتماعي، والهاتف المحمول / الفيديو، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتسويق المحتوى.

- وجدت دراسة أجراها مركز بيو للأبحاث عام 2019 أن 72% من الأمريكيين يستخدمون نوعا ما من وسائل التواصل الاجتماعي، مع كون YouTube و Facebook أكثر المنصات استخداما.

- اكتسبت المشاركة الرقمية مكانة بارزة في المجتمع، مما جعل العديد من الشركات التي اعتمدت في البداية أقل على المشاركة الرقمية للتركيز على تكثيف خدماتها الرقمية.

-ما يقرب من ثلاثة أرباع الأمريكيين يستخدمون نوعا ما من وسائل التواصل الاجتماعي.

- يقدم مقدمو الرعاية الصحية، على سبيل المثال، الآن مواعيد للرعاية الصحية عن بعد، بينما وسعت متاجر البقالة والمطاعم خياراتها من خدمات الاتصال والتوصيل. وفي الوقت نفسه، تكتشف المدارس كيف يمكنها منح الطلاب تجربة تعليمية مرضية وجذابة بنفس القدر عبر الإنترنت. كان على مسؤولي التوظيف في الشركة أيضا التفكير بشكل خلاق في طرق إجراء المقابلات والتفاعل مع المرشحين المحتملين باستخدام أدوات عقد المؤتمرات عبر الويب مثل Zoom وMicrosoft Teams.

3. الذكاء العاطفي

- تم اختبار قادة الأعمال بشكل كبير من قبل الوباء، حيث اضطروا إلى تجديد عمليات الشركة بالكامل وإدارة الفرق تقريبا والتعامل مع نقص الموظفين وخسائر الإيرادات. يشعر الكثيرون أن ضغوط العمل لديهم اشتدت بسبب COVID-19، حيث يعاني عدد منهم من القلق الشديد والغضب والحزن والاكتئاب.

- الذكاء العاطفي مسؤول عن ما يقرب من 60% من الأداء الوظيفي للعامل.

- يعد امتلاك الذكاء العاطفي كقائد أمرا بالغ الأهمية لبناء العلاقات الشخصية الرئيسة والحفاظ عليها. حدد البحث الذي أجرته TalentSmart أن الذكاء العاطفي مسؤول عن نحو 60% من الأداء الوظيفي للعامل. علاوة على ذلك، وجد أن 9 من كل 10 من أصحاب الأداء المتميز يمتلكون مستوى عاليا من الذكاء العاطفي.

- والكليات والجامعات تولي اهتماما لهذه النتائج. في عام 2013، أضافت كلية ييل للإدارة اختبارا للذكاء العاطفي إلى عملية القبول. العاملون الذين يظهرون ذكاء عاطفيا هم أكثر إدراكا لمشاعرهم، وأكثر ميلا للتفوق في المناصب القيادية.

- لتعزيز ذكائك العاطفي، جرب كتابة يومياتك، أو أخذ فترات راحة طوال اليوم، أو رؤية معالج حتى يمكنك التحدث بصراحة وصدق عن مشاعرك.

4. الكفاءة الثقافية

- جيل الألفية هم الجيل الأكثر تنوعا حتى الآن. في مكتب الإحصاء الأمريكي المشاريع التي بحلول عام 2060، ستشكل الأقليات العرقية والإثنية 57% من مجموع سكان البلاد.

- نظرا لأن الشركات والمؤسسات أصبحت أكثر تنوعا، فقد تحولت القدرة على العمل مع الموظفين الذين لديهم هويات اجتماعية مختلفة (على سبيل المثال، الدين، والعمر، والجنس، والتوجه الجنسي، والعرق، وما إلى ذلك) إلى مهارة ذات قيمة عالية. يتمتع التنوع في مكان العمل أيضا بالعديد من الفوائد - فقد ثبت أنه يحسن التعاون والإنتاجية والإيرادات وسمعة العلامة التجارية والقدرة التنافسية الشاملة.

- في عالم التسويق، تعد الكفاءة الثقافية أمرا بالغ الأهمية لفهم سلوك المستهلك. من أجل جذب العملاء، يجب على المتخصصين في الأعمال التجارية والمالية أن يفهموا كيف يتم تصور منتجاتهم واستخدامها من قبل المجموعات المختلفة؛ يحتاجون أيضا إلى معرفة كيفية الاستفادة من الأسواق للوصول إلى مستهلكين متنوعين.

- ستتمتع الشركات التي تتفهم وتحتضن تنوع عملائها بميزة في تطوير منتجات وخدمات أكثر شمولا.

- أصبحت الكفاءة الثقافية ذات أهمية متزايدة في مجال الرعاية الصحية أيضا، لأن إدراك تحيزاتك يمكن أن يؤثر بشكل كبير على تجربة المريض. من خلال إظهار الاحترام المتزايد تجاه الاختلافات العرقية والثقافية وفهمها، بالإضافة إلى حواجز اللغة، يمكنك المساعدة في منع التفاوتات في الرعاية الصحية بين السكان المحرومين تاريخيا.

5. محو الأمية البيانات

- محو الأمية البيانات يعني القدرة على طرح الأسئلة والإجابة عليها حول البيانات ومشاركة النتائج مع الآخرين حول ما تمثله هذه النتائج. يمكن لأي شخص لديه معرفة بقراءة وكتابة البيانات فهم البيانات وتفسير المخططات والرسوم البيانية بدقة وفهم الأساليب والتقنيات التحليلية.

- في استطلاع أجرته Sapio Research لعام 2020، يعتقد 80% من صانعي القرار أن الوصول إلى البيانات كان له تأثير إيجابي على مؤسساتهم ؛ ومع ذلك، أفاد أكثر من نصف المشاركين بقليل عن مقاومة الموظفين لاستخدام البيانات.

- تلعب البيانات دورا كبيرا في العديد من المناصب والصناعات.

- إن معرفة كيفية التعامل مع البيانات ليست مجرد ضرورة لفرق تحليل البيانات. في الوقت الحاضر، تلعب البيانات دورا كبيرا في العديد من الوظائف ويتم استخدامها بشكل كبير في صناعات مثل التكنولوجيا والضيافة والتعليم.

- نظرا لأن العديد من الأشخاص يعدون البيانات شيئا محيرا ومعقدا، فهناك حاجة أكبر للأشخاص الذين يمكن أن يكونوا «متصلين للبيانات»، أي أولئك الذين يمكنهم جعل البيانات أكثر جاذبية من الناحية المرئية وأسهل في الفهم. في الواقع، تم تصنيف تصور البيانات كأفضل خمس مهارات تقنية . يمكن للأشخاص المؤهلين في تصور البيانات المساعدة من خلال تحويل هذه المقاومة لاستخدام البيانات إلى شغف وقبول.

- في عام 2012، قاد المركز الوطني لإحصاءات التعليم بحثا حول تفسير البيانات ومهارات حل المشكلات للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و65 عاما في 23 دولة ؛ احتلت الولايات المتحدة المرتبة 21. هذا يعني أن نسبة كبيرة من القوى العاملة بحاجة إلى تعزيز مهاراتهم في معرفة البيانات.