اخبار السعوديه

«الشؤون البلدية» تذكر بأبرز الاشتراطات لنشاط قطع الغيار

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - جدَّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التذكير بأبرز الاشتراطات البلدية لنشاط قطع الغيار.

وأوضحت الوزارة –عبر تويتر- أن أبرز الاشتراطات البلدية الخاصة بنشاط قطع الغيار، تشمل التالي:

ـ توفير رفوف مناسبة لعرض السلع، ومنع وضعها على الأرض، أو على سطح طاولة المحاسبة.

ـ ألا يقل عرض الممرات والمسارات بين الرفوف عن ۷۰ سم؛ لضمان سهولة حركة العاملين، والحفاظ على سلامتهم.

ـ يجب أن تحمل جميع المنتجات بطاقات تعريفية.

ـ يجب أن تكون الأرضيات غير قابلة للانزلاق.

وأضافت وزارة الشؤون البلدية أن الفئات المرتبطة بالنشاط تتضمن: أصحاب الأنشطة التجارية لمحلات قطع الغيار، والعاملون في هذه الأنشطة، والمستفيدون.

اقرأ أيضا:

اشتراطات جديدة لأنشطة الخياطة ومغاسل الملابس وقطع غيار السيارات.. تعرّف على التفاصيل

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا