«الشؤون البلدية» تذكر بأبرز الاشتراطات لنشاط قطع الغيار

الرياض - محمد عبدالله - جدَّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التذكير بأبرز الاشتراطات البلدية لنشاط قطع الغيار.

وأوضحت الوزارة –عبر تويتر- أن أبرز الاشتراطات البلدية الخاصة بنشاط قطع الغيار، تشمل التالي:

ـ توفير رفوف مناسبة لعرض السلع، ومنع وضعها على الأرض، أو على سطح طاولة المحاسبة.

ـ ألا يقل عرض الممرات والمسارات بين الرفوف عن ۷۰ سم؛ لضمان سهولة حركة العاملين، والحفاظ على سلامتهم.

ـ يجب أن تحمل جميع المنتجات بطاقات تعريفية.

ـ يجب أن تكون الأرضيات غير قابلة للانزلاق.

وأضافت وزارة الشؤون البلدية أن الفئات المرتبطة بالنشاط تتضمن: أصحاب الأنشطة التجارية لمحلات قطع الغيار، والعاملون في هذه الأنشطة، والمستفيدون.

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