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الدفاع المدني يدعو للأخذ بإرشادات السلامة أثناء التنزه في الرحلات البرية

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الرياض - محمد عبدالله - أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية اختيار الأماكن الآمنة والمناسبة أثناء القيام بالرحلات البرية ونصب الخيام بعيدًا عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة والابتعاد عن الأماكن الخطرة مع ضرورة إبلاغ الأهل بالوجهة المقصودة وتوقيت العودة.

كما شددت على أهمية التهوية المناسبة في الخيام عند إشعال الفحم للوقاية من الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، مع التأكد من إطفاء النار قبل النوم، وتوفير طفاية حريق مناسبة أثناء الرحلة، متمنيةً السلامة للجميع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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