بالفيديو .. سيدة تشكو قائد سيارة ضايقها.. والمرور يتدخل

الرياض - محمد عبدالله - خلال الساعات الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، نشرته امرأة تقود مركبتها واشتكت فيه من محاولة قائد مركبة أخرى مضايقتها ومحاولة صدمها.

من جانبها، تقدمت المرأة بشكوى إلى الإدارة العامة للمرور من خلال نشر الفيديو عبر حسابها الشخصي في تويتر، وتوجيه الشكوى لحساب «المرور السعودي»، قائلة "الشخص سبب لي رعبَا صدمني ويضايقني في إحدى طرق جدة".

وأظهر الفيديو مخالفة قائد المركبة قواعد القيادة وتعريض حياة الآخرين للخطر، وهو ما تفاعل معه حساب "المرور"، مطالبًا المرأة بالتواصل معه على الخاص من أجل البلاغ وفقًا لما جاء في العربية.

وبعد ساعات قليلة أعلن "المرور" ضبط المركبة وقائدها، وعلق بالقول: "نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام".

اقرأ أيضًا:

توضيح من المرور بشأن «المخالفة» المسجلة «قيد الإجراء»