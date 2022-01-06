«حساب المواطن» يعلن موعد إيداع دعم دفعة يناير

الرياض - محمد عبدالله - أعلن برنامج حساب المواطن، أنه باقٍ 4 أيام على إيداع الدعم الخاص بالدفعة الـ50 (يناير 2022م)، في حسابات المستفيدين، وسيتم الإيداع يوم الإثنين القادم.

وأوضح البرنامج –عبر تويتر- : «4 أيام على إيداع الدفعة الـ50 من برنامج حساب المواطن»، وهو ما يعنى أن الدعم سيتم إيداعه يوم الإثنين القادم.

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن أول أمس الثلاثاء، صدور نتائج الأهلية للدورة 50 لشهر يناير 2022.

يذكر أنه يتم إيداع مبالغ الدعم يوم 10 من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو بعده حال موافقة يوم 10 ليوم إجازة أو عطلة رسمية. .

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حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 50 لشهر يناير