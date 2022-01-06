أتربة ورياح في منطقتي المدينة ومكة.. وأمطار رعدية على الباحة وعسير

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد عن وجود رياح نشطة وأتربة مثارة في منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وأمطار رعدية على منطقتي الباحة وعسير.

ونشر المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي على تويتر، حالة الطقس بالتفصيل في مناطق المملكة.

الطقس في المدينة المنورة

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن منطقة المدينة المنورة، الرايس، النباه، ينبع، ينبع النخل، ستشهد استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدني مدى الرؤية.

الطقس في منطقة مكة المكرمة

لفت المركز الوطني للأرصاد، أن منطقة مكة المكرمة ستشهد استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدني مدى الرؤية.

الطقس في منطقة الباحة

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن منطقة الباحة، العقيق، القرى، بلجرشي، بنى حسن، فرعة غامد الزناد، ستشهد أمطارا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

الطقس في منطقة عسير

ونبّه المركز الوطني للأرصاد أن منطقة العسير، المجاردة، رجال المع، محايل، ستشهد أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

حالة الطقس في الرياض

قال عقيل العقيل المختص في المركز الوطني للأرصاد إن درجات الحرارة في الرياض تواصل الانخفاض حتى الجمعة وتصل إلى 5 درجات مئوية.

هل يوجد ضباب كثيف بمناطق المملكة؟

وأضاف عقيل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المُذاع على قناة الإخبارية، أن الأجواء غائمة وعلى المرتفعات الغربية، فضلًا عن وجود الضباب الكثيف خاصة في ساعات الأولى من الصباح والمساء على معظم قمم الجبال بداية من مرتفعات جازان الشرقية حتى مرتفعات منطقة مكة المكرمة؛ لافتًا إلى أن الأجواء ستكون ضبابية رائعة، ناصحًا قائدي المركبات بتحري الدقة أثناء القيادة في هذه المناطق.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وأشار العقيل، إلى أن منطقة الرياض الحدود الشمالية وحائل والقصيم، ستشهد أجواء مائلة للبرودة ويستمر انخفاض درجات الحرارة حتى يوم الجمعة القادمة بحيث تكون درجة الحرارة ملامسة لـ 6 أو 7 درجات مئوية، وقد ترتفع داخل المدينة وتنخفض خارجها.

هل من المتوقع وجود صقيع؟

أوضح المختص بالمركز الوطني للأرصاد، أن الأجواء باردة بشكل عام، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يتكون الصقيع في ساعات الصباح الباكر في منطقة الرياض.

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