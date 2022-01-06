غرامة تصل لـ100 ألف ريال.. «الداخلية» تحذر من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند دخول المنشآت

الرياض - محمد عبدالله - حذرت وزارة الداخلية، من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، عند دخول منشآت القطاعين العام والخاص.

وقالت "الداخلية"، في بيان نشر عبر حسابها الرسمية على "تويتر"، إن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام والخاص، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وأوضحت وزارة الداخلية، أن تلك المخالفة عقوبتها 1000 ريال، تتضاعف عند التكرار لتصل إلى 100 ألف ريال.

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