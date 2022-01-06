اخبار السعوديه

غرامة تصل لـ100 ألف ريال.. «الداخلية» تحذر من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند دخول المنشآت

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - حذرت وزارة الداخلية، من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، عند دخول منشآت القطاعين العام والخاص.

وقالت "الداخلية"، في بيان نشر عبر حسابها الرسمية على "تويتر"، إن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام والخاص، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس (كوفيد - 19).

وأوضحت وزارة الداخلية، أن تلك المخالفة عقوبتها 1000 ريال، تتضاعف عند التكرار لتصل إلى 100 ألف ريال.

اقرأ أيضا

بداية من هذا الموعد.. الجرعة التنشيطية شرط استمرار حالة محصن بـ «توكلنا» وهذه الفئات مستثناة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا