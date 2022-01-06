«القحطاني» يقتل مواطنًا بعدة أعيرة نارية.. والجزاء كان رادعًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس، عن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير، حيث أطلق النار على مواطن.

وأوضحت الداخلية في بيان لهاأن «فرخان بن مسعود بن درع القحطاني» سعودي الجنسية، أقدم على قتل «ربيع بن حسين بن دهام القحطاني» سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت إلى وفاته.

وأضافت ان سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني: فرخان بن مسعود بن درع القحطاني، اليوم الخميس، بمدينة أبها في منطقة عسير.

وأكدت وزارة الداخلية، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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