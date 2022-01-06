بسبب إنفلونزا الطيور .. حظر استيراد الدواجن والبيض من الدنمارك

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الدنمارك، في منتصف نهاية أكتوبر الماضي، عن ظهور أولى حالات إنفلونزا الطيور عالية الأمراض في الدواجن.

كما أثبتت الدواجن في الدنمارك أنها مصابة بإنفلونزا الطيور عالية الضراوة.

لذا؛ حظرت السعودية استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من منطقة مملكة الدنمارك.

وجاء ذلك، بعد أن حظرت السعودية الشهر الماضي لحوم الدواجن والبيض من "ستافروبول" بجمهورية روسيا الاتحادية؛ بسبب ظهور مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة.

الجدير بالذكر، أن عدة دول أوروبية أعلنت -خلال فصل الشتاء الجاري- عن ظهور المرض لديها؛ منها إيطاليا والدنمارك والسويد وبريطانيا إلى جانب مناطق في روسيا.

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