صحة جدة تعلن افتتاح 9 عيادات «تطمن» للكشف عن كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت صحة جدة، عن تخصيص ٩ عيادات لـ«تطمن» للكشف عن فيروس كورونا بالمراكز الصحية والمستشفيات، وتبدأ العمل من اليوم الخميس.

وأوضحت صحة جدة –عبر تويتر- أن العيادات مخصصة للكشف عن فيروس كورونا حيث سيتم العمل فيها بدءًا من اليوم الخميس لاستقبال المراجعين.

وأضافت صحة جدة، أن عيادات «تطمن» في المستشفيات ستعمل على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بينما تعمل العيادات التي في المراكز الصحية على مدار ١٦ ساعة يوميًا طيلة أيام الأسبوع.

وأشارت إلى ان العيادات موجودة في الأماكن التالية: مركز صحي مدائن الفهد، مركز صحي كيلو 13، مركز صحي الرحاب، مركز صحي الحمراء، مركز صحي أبحر الشمالية، مستشفى اضم، مستشفى الليث، مستشفى رابغ، مجمع الملك عبد الله.

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