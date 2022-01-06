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صحة جدة تعلن افتتاح 9 عيادات «تطمن» للكشف عن كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت صحة جدة، عن تخصيص ٩ عيادات لـ«تطمن» للكشف عن فيروس بالمراكز الصحية والمستشفيات، وتبدأ العمل من اليوم الخميس.

وأوضحت صحة جدة –عبر تويتر- أن العيادات مخصصة للكشف عن فيروس كورونا حيث سيتم العمل فيها بدءًا من اليوم الخميس لاستقبال المراجعين.

وأضافت صحة جدة، أن عيادات «تطمن» في المستشفيات ستعمل على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بينما تعمل العيادات التي في المراكز الصحية على مدار ١٦ ساعة يوميًا طيلة أيام الأسبوع.

وأشارت إلى ان العيادات موجودة في الأماكن التالية: مركز صحي مدائن الفهد، مركز صحي كيلو 13، مركز صحي الرحاب، مركز صحي الحمراء، مركز صحي أبحر الشمالية، مستشفى اضم، مستشفى الليث، مستشفى رابغ، مجمع الملك عبد الله.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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