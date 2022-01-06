«شؤون الحرمين» تخصص ٣٤ مسارًا خاصًا في صحن المطاف للمعتمرين

الرياض - محمد عبدالله - خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، (٣٤) مسارًا خاصًا في صحن المطاف للمعتمرين، وذلك بعد عودة التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالمسجد الحرام.

وقال مدير إدارة تخطيط الحشود، م. أيمن بن مصطفى فلمبان، إنّه جرى وضع الخطط اللازمة لتفويج المعتمرين والمصلين بأوقاتهم، وتجهيز مواقع الصلاة بملصقات التباعد الجسدي؛ من أجل الالتزام بمعايير التباعد الجسدي, مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة, التي تضمن صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن وكالة التفويج وإدارة الحشود تلتزم بتطبيق معايير الجودة والسلامة لقاصدي بيت الله الحرام من الداخل والخارج من خلال عدد من الإجراءات, منها: التباعد الجسدي، وتخصيص المسارات؛ وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لموسم العمرة لهذا العام.

وشدد مدير إدارة تخطيط الحشود، على ضرورة التقيد بمسافة التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات الطبية للمعتمرين والمصلين, لافتًا الانتباه إلى تعزيز مفهوم التعاون مع مختلف الإدارات؛ لتعزيز أداء المهام والمسؤوليات المكلفة بها.

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