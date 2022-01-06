الصحة: تواصل ارتفاع الحالات الحرجة لمرضى كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تواصل الارتفاع في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تمّ تسجيل 117 حالة، فيما تمّ أمس الأربعاء تسجيل 109 حالات، وذلك بزيادة قدرها8 حالات، في الوقت الذى تم فيه إعطاء اكثر من 52 مليون جرعة لقاح كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة أنَّ عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن ( 51942366) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق والمحافظات.

وأضافت أنه تم تسجيل 3168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتسجيل 608 حالات تعافٍ، وحالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، د. محمد العبد العالي، قال إن لقاح كورونا ساهم بشكل كبير في تقليل تأثير فيروس كورونا، والحد من مضاعفاته.

وأوضح متحدث الصحة، أنه رغم زيادة الإعداد المصابة بفيروس كورونا، فإن قليلهم فقط يحتاج إلى عناية مركزة، وهذا يعود إلى نتائج اللقاحات.

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