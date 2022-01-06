الزكاة والضريبة والجمارك تمنع دخول أكثر من 1,8 مليون منتج مخالف للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة والسلامة

الرياض - محمد عبدالله - منعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دخول أكثر من 1,8 مليون منتج مخالف للمواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالسلامة وكفاءة الطاقة، وذلك خلال عام 2021م بزيادة 27% عن المنتجات المخالفة التي جرى منع دخولها خلال عام 2020م.

وشملت المنتجات المخالفة والمعاد تصديرها خلال عام 2021م (الإنارة، والثلاجات، والمكيفات، والغسالات، والنشافات، والسخانات، والإطارات)، حيث أوضحت الهيئة أنها كلفت مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها إلى خارج المملكة.

وبلغ عدد منتجات الإنارة التي جرى منع دخولها (1،706،653) منتج، فيما بلغت كمية "أجهزة التكييف، والغسالات، والنشافات، والثلاجات والسخانات" (49،423) منتج، وبلغ مجموع "الإطارات" (105،881) إطار، كانت جميعها مخالفةً للمواصفات القياسية السعودية.

وتسعى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال هذه الإجراءات المتخدة حيال المنتجات المخالفة لضمان دخول السلع المطابقة فقط للمواصفات القياسية المعتمدة، التي يأتي من أهمها السلع التي تستهلك قدرًا كبيرا من الطاقة، وذلك من خلال عمل تكاملي وتنسيق متواصل مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة -كفاءة- ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.