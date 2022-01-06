الصحة: 3168 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 608 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 3168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 568650 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 608 حالات تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 544161 حالة.

وأشارت إلى أنه تمَّ تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8888 حالة.

كان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، د. محمد العبد العالي، قال –في وقت سابق- إن قلق المواطنين من زيادة حالات الإصابات بفيروس كورونا، والهاجس الذي ينتاب البعض بشأن إمكانية عودة الإجراءات الاحترازية المشددة، محل تقدير، مشيرًا إلى أن الحاجة لأي مستوى من الإجراءات الاحترازية له لجان متخصصة تراقب الوضع باستمرار لاتخاذ القرار المناسب.

وأضاف أن لقاح كورونا ساهم بشكل كبير في تقليل تأثير فيروس كورونا، والحد من مضاعفاته.

وأوضح متحدث الصحة، أنه رغم زيادة الإعداد المصابة بفيروس كورونا، فإن قليلهم فقط يحتاج إلى عناية مركزة، وهذا يعود إلى نتائج اللقاحات.

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