«الموارد البشرية» توضح حالات استحقاق المطلقة والأرملة لمعاش الضمان المطور

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن حالات استحقاق المطلقة والأرملة لمعاش نظام الضمان الاجتماعي المطور.

وأشارت إلى أنَّ نظام الضمان الجديد لم يلزم المطلقة بالخروج من بيت أهلها، لكنه يأخذ بعدد أفراد العائلة.

وأوضحت الوزارة، أنَّ معاش الضمان الاجتماعي يشمل أيضا المطلقة التي لديها أبناء وتسكن في منزل أسرتها، وتعتبر وأبناؤها أسرة مستقلة، وعند احتساب الاستحقاق لن يتم الاحتساب من المعاش التقاعدي إلا بما نسبته 50%.

كما أوضحت أن المطلقة تتقاضى (٢٠٠٠) ريال من المعاش التقاعدي، إذا كان لديها خمسة أبناء وليس لديهم دخل غير مكتسب وتعيش في منزل أسرتها، ولا تملك صكوكًا عقارية ولا عمالة.

وعن حالة المطلقة وثلاثة أبناء وتسكن في منزل أسرتها وليس لديها دخل مكتسب أو غير مكتسب أكدت وزارة الموارد شمول هذه الحالة لمعاش الضمان الاجتماعي للمطلقة التي لديها أبناء وتسكن داخل منزل أسرتها، وتعتبر وأبناؤها أسرة مستقلة.

وإذا كانت الحالة لأرملة تسكن في منزل أسرتها ولديها ستة أبناء ولديها دخل من المعاش التقاعدي لزوجها المتوفى، وليس لديها أي دخل آخر أكدت الموارد شمول معاش الضمان الاجتماعي الأرملة التي لديها أبناء وتسكن داخل منزل أسرتها، وتعتبر وأبناؤها أسرة مستقلة، وعند احتساب الاستحقاق لن يتم الاحتساب من المعاش التقاعدي لزوجها المتوفى إلا ما نسبته 50%.

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