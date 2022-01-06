صحة القصيم تنفذ أكثر من 20 ألف جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد عبدالله - نفذت صحة القصيم 20830 جولة رقابية خلال عام 2021م، وذلك في الأماكن العامة والمجمعات التجارية؛ بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة كورونا.

وشملت الجولات 3978 زيارة لمجمعات تجارية، و13732 زيارة لمؤسسة تجارية، و585 زيارة لأماكن الإيواء السياحي، و594 زيارة لمراكز رياضية, و603 زيارات لأسواق النفع العام, و612 زيارة للأماكن العامة, و301 زيارة لأسواق الأنعام, وذلك في عدد من المواقع بمدن ومحافظات المنطقة.

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