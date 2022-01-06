القبض على مقيمَيْن سرقا مواد وكيابل كهربائية من مشروع تحت الإنشاء

رئاسة شؤون الحرمين: رفع مستوى الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الأمن بتركيب ملصقات التباعد الجسدي، بالمرافق الخارجية... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 03 جمادى الآخرة 1443 هـ 03 جمادى الآخرة 1443 هـ

تخصيص 34 مسارا في صحن المطاف خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (٣٤) مساراً خاصاً في صحن المطاف للمعتمرين بعد عودة التقيد بالإجراءات... مكة المكرمة : دوت الخليج مكة المكرمة : دوت الخليج 03 جمادى الآخرة 1443 هـ 03 جمادى الآخرة 1443 هـ

شركات تربك مراكز فحص كورونا أدى إقدام العديد من الشركات على منع دخول جميع العاملين لحين إجرائهم فحص «كوفيد- 19» عند اكتشاف حالة إصابة بفيروس «كورونا» بين... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 03 جمادى الآخرة 1443 هـ 03 جمادى الآخرة 1443 هـ

" /> " /> الأمطار تضاعف السيارات العالقة بالأودية ارتفع معدل بلاغات السيارات والمركبات العالقة بالرمال والأودية، خلال الـ15 يوما الماضية بمختلف مناطق المملكة، بشكل كبير بما نسبته... دوت الخليج: قاسم الكستبان، دوت الخليج دوت الخليج: قاسم الكستبان، دوت الخليج 02 جمادى الآخرة 1443 هـ 02 جمادى الآخرة 1443 هـ

المهندسون والصناعيون الأكثر تدخينا قدر مسح صحي حديث، أن الحاصلين على شهادات عليا، يشكلون النسبة الأكبر من المدخنين في المملكة، حيث يشكلون 40% من المدخنين، بواقع 20.4% من... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 02 جمادى الآخرة 1443 هـ 02 جمادى الآخرة 1443 هـ

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