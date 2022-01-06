تدشين خدمة المواقف مدفوعة الأجر الكترونيا بالأحساء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت أمانة الأحساء أمس خدمة «ملاحظات المواقف مدفوعة الأجر» الالكترونية، وذلك عبر أيقونة مخصصة في البوابة الالكترونية للأمانة. وأوضح أمين الأحساء عصام الملا أن هذه الخدمة خاصة بتلقي الملاحظات والشكاوى المتعلقة بتشغيل وإدارة مواقف المركبات «مدفوعة الأجر»، وتهدف إلى تنظيم مواقف المركبات في الطرقات الحيوية ومنها المنطقة المركزية بمدينة الهفوف والإسهام في زيادة عوامل الجذب لها، والحد من المخالفات المرورية وإبراز صورة حضارية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع انطلقت منذ 5 أعوام في وسط مدينة الهفوف التاريخية، وستتبعها مراحل أخرى على ضوء الخطط والدراسات للتوسع في مواقع متعددة حسب الأولويات والاحتياج.



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