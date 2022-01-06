تطوير كورنيش الخبر الجنوبي بطول 4 كلم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمانة المنطقة الشرقية الإعداد للعمل على تطوير كورنيش الخبر الجنوبي، الأسبوع المقبل، الذي يبلغ طوله نحو 4 كلم، وذلك على ثلاث مراحل، بهدف تعزيز إمكانات السياحة وجودة الحياة.

وأكدت الأمانة أنه سيتم المحافظة على المسطحات الخضراء في الكورنيش وزيادة نسبتها، إضافة إلى استحداث ممشى مواز للبحر بعرض 4 م، واستحداث منطقتي بلازا بمساحة إجمالية تزيد على 1100 م2، واستحداث مواقف للسيارات بطول الكورنيش، تتيح لرواد الكورنيش فرصة فريدة لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية والرياضية وفقا لمواصفات عالمية.

ويأتي المشروع ضمن المشروعات التنموية للأمانة، والتي تنفذها بلدية الخبر، والتي تخدم المواطن والمقيم، وتساهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، والذي يتماشى مع برنامج جودة الحياة 2020 الذي أطلق كأحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، كما يعد أيضا إضافة جديدة للأماكن السياحية في محافظة الخبر ويعزز مكانتها على الخارطة السياحية في المملكة.

من جهة أخرى نفذت الأمانة 1388 جولة رقابية، شملت الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها رصد 74 مخالفة لمنشآت خالفت الاشتراطات والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية؛ للتثبت من تطبيق المنشآت التجارية والأسواق والمراكز وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات للاشتراطات والتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، وتفعيل مبادرة «ممتثل».