ضبط 7 أشخاص سرقوا شاحنات ومعدات ثقيلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحالت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض 7 أشخاص إلى النيابة العامة إثر تورطهم في سرقة شاحنات ومعدات ثقيلة ومركبات وتعديل هياكلها وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، في بيانه أمس أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على 7 أشخاص، منهم 5 مقيمين من الجنسية الباكستانية ومخالفين لنظام العمل من الجنسية السودانية، سرقوا شاحنات ومعدات ثقيلة ومركبات وتعديل هياكلها وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل، متخذين من ورشة صناعية ومنطقة صحراوية في مدينة الرياض موقعين لارتكاب جرائمهم، ضبطت فيهما 30 شاحنة و3 مركبات مسروقة ومعدات وحاويات لتخزين قطع الغيار المفككة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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