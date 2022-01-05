إحباط تهريب 2.8 مليون قرص إمفيتامين و627 كجم حشيش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت الجهات الأمنية بمناطق المملكة محاولة تهريب 2.8 مليون قرص إمفيتامين و627 كجم من مادة الحشيش و28 طنا و946 كجم من مادة القات.

وأضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، أن المتابعة الأمنية لمروجي ومهربي المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2.8 مليون قرص إمفيتامين مخدر، والقبض على مستقبلها بالتعاون والتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات وقوات أمن المنشآت، عبر الحدود الشرقية للمملكة، كما تم إحباط محاولات تهريب 627 كجم من مادة الحشيش المخدر، و28 طنا و946 كجم من مادة القات المخدر، عبر الحدود الجنوبية للمملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تم القبض على المتهمين بتهريبها واستقبالها، وهم 35 متهما، بينهم 27 مواطنا و8 مخالفين لنظام أمن الحدود، 7 من الجنسية اليمنية و1 من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

المضبوطات:







2.8 مليون قرص إمفيتامين



627 كجم من مادة الحشيش



28 طنا و946 كجم من مادة القات



المتهمون بتهريبها واستقبالها: