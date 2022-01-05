«الأحوال المدنية» تحدد موعد استخراج بطاقة الهوية إلزاميًا

الرياض - محمد عبدالله - حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، موعد وجوب استخراج بطاقة الهوية الوطنية.

ونوهت الأحوال المدنية خلال تغريدتها بأن هناك فترة يكون فيها التقدم لاستخراج البطاقة اختياريًا، لكن عند تجاوز سن بعينه يصبح وجوبيًا.

موعد استخراج بطاقة الهوية الوطنية

وأشارت الأحوال المدنية إلى أن استخراج البطاقة يبدأ لمن بلغ سن العاشرة، لكنه يكون اختياريًا.

وأوضحت الأحوال المدنية إلى أن استخراج البطاقة اختياريًا يمتد من سن العاشرة حتى قبل إتمام عُمر الـ 15 عامًا، على أن يتم هذا الإجراء أثناء تلك الفترة بعد موافقة ولي أمر الصبي.

في المقابل، يصبح استخراج البطاقة إلزاميًا، حينما يبلغ الصبي عُمر 15 عامًا.

سجل الأسرة

أطلقت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية نسخة إلكترونية من سجل الأسرة في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني «أبشر أفراد» تحت مسمى «سجل الأسرة الرقمي»، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا».

وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن سجل الأسرة الرقمي سيسهل عملية التحقق من هوية أفراد الأسرة المضافين فيه.

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