«آل جابر»: ميليشيا الحوثي يزجون بشباب اليمن للموت في الجبهات

الرياض - محمد عبدالله - أكد السفير السعودي لدى اليمن والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، أن ميليشيا الحوثي يزجون بشباب اليمن للموت في الجبهات بذريعة قتال أمريكا وإسرائيل.

وقال «آل جابر»، عبر حسابه بتويتر: «يختبئ قادة ميليشيا الحوثي في الكهوف وفي حارات صنعاء ويحرضون على القتل والإرهاب ويأتمرون بأمر النظام الفارسي مثلهم مثل أبي رغال اللبناني، ويزجون بشباب اليمن للموت في الجبهات بذريعة قتال أمريكا وإسرائيل».

وتساءل السفير السعودي لدى اليمن قائلًا: «لماذا لا يقود الحوثي وقادته الجبهات مثل قادة العمالقة والمقاومة والجيش اليمني؟».

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