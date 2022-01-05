أمير الشرقية يدشن ربيع النعيرية

دشن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، مهرجان «ربيع النعيرية» في نسخته العشرين. واطلع سموه على تفاصيل المهرجان، وما سيقدم فيه خلال عرض قدمه محافظ النعيرية المكلف رئيس اللجنة العليا للمهرجان، منصور بن زيد الداود.

وأشاد الأمير سعود بن نايف بالمهرجان، وما قدمه خلال السنوات السابقة، لإحياء الموروث الشعبي لمحافظات المنطقة الشرقية ودول الخليج، وإتاحة الفرصة للأسر المنتجة لعرض ما لديها من منتجات. وقال إن هذا ما يجب أن تسعى الجهات المنظمة للمهرجانات لتفعيله، والتكامل مع الجهات المختلفة، لتوسيع نطاق مشاركة الأسر المنتجة، ودعمهم من أجل تطوير إمكاناتهم.

كما أكد أمير الشرقية ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال فترة إقامة المهرجان، والحرص على التأكد من الحالة الصحية لجميع زوار المهرجان في تطبيق «توكلنا»، ومتابعة ما يصدر من الجهات الصحية من تعليمات، للحد من انتشار فيروس «كورونا».