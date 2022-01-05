المهندسون والصناعيون الأكثر تدخينا

قدر مسح صحي حديث، أن الحاصلين على شهادات عليا، يشكلون النسبة الأكبر من المدخنين في المملكة، حيث يشكلون 40% من المدخنين، بواقع 20.4% من الحاصلين على درجة الماجستير/شهادة دبلوم عالٍ، 23.6% من الحاصلين على درجة الدكتوراه، في مقابل 5.1% ممن لا يستطيع القراءة والكتابة.

جاء ذلك في سياق المسح الصحي العالمي للمملكة «عوامل الخطر البيئية» الذي أصدرته وزارة الصحة في 2021، وأوضح أن 87% من سكان المملكة، لم يسبق لهم التدخين، مع العلم أن نسبة تدخين التبغ أعلى بكثير في المنطقة الوسطى، حيث تصل إلى17.1% مقارنة بالمتوسط العام البالغ 13.6% في المملكة، بينما تنخفض نسبة التدخين بشكل ملحوظ في المناطق الشرقية والجنوبية، حيث تقل عن 10%.

بحسب مستويات التعليم

لا يستطيع القراءة والكتابة 5.1%

يستطيع القراءة والكتابة 7.6%

تعليم أقل من المرحلة الابتدائية 11.2%

أكمل المرحلة الابتدائية 14.7%

أكمل المرحلة المتوسطة 8.4%

أكمل المرحلة الثانوية 11.9%

حاصل على شهادة دبلوم 19.3%

حاصل على شهادة جامعية 16.2%

حاصل على درجة الماجستير/شهادة دبلوم عالٍ 20.4%

حاصل على درجة الدكتوراه 23.6%

المدخنون بحسب المنطقة

الشمالية 13.8%

الجنوبية 9.4%

الشرقية 9.3%

الغربية 14.2%

الوسطى 17.1%

عام 13.6%

بحسب الحالة الاجتماعية

لم يسبق لهم الزواج 14%

متزوج حاليا 13.5%

منفصل 23.9%

مطلق / أرمل 4.5%

بحسب المهنة الرئيسية

مديرو الأعمال وغيرهم من المديرين 27.4%

أخصائيون في المهن التقنية والعلمية 16.9%

الفنيون في المهن التقنية والعلمية 21.3%

الوظائف المكتبية 23.8%

المهن الهندسية الأساسية 30.8%

وظائف المبيعات 22.3%

وظائف الخدمات 18.1%

المهن المتعلقة بالزراعة والصيد والحيوانات 25.4%

المهن المتعلقة بالعمليات الصناعية الكيمائية 28.6%

وظائف القوات المسلحة/‏الجيش 24.8%

أخرى 13.5%