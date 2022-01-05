اخبار السعوديه

تشجير وتسييج المرحلة الأولى من متنزه حائل

0 نشر
0 تبليغ

وقع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الدكتور خالد العبدالقادر، عقدًا لـ3 سنوات مع إحدى الشركات الوطنية، لتنفيذ مشروع تشجير وتسييج «المرحلة الأولى» من متنزه حائل بزراعة آلاف الأشجار المحلية.

يأتي مشروع تشجير متنزه حائل ضمن جهود المركز التي يبذلها، تنميةً للغطاء النباتي، والحد من التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة « الخضراء». بينما يعمل المركز على حماية مواقع الغطاء النباتي، والمحافظة عليها وتنميتها ومراقبتها، وتأهيل المتدهور منها، فضلًا عن الكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية المستدامة.


كانت هذه تفاصيل خبر تشجير وتسييج المرحلة الأولى من متنزه حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا