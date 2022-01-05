وقع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الدكتور خالد العبدالقادر، عقدًا لـ3 سنوات مع إحدى الشركات الوطنية، لتنفيذ مشروع تشجير وتسييج «المرحلة الأولى» من متنزه حائل بزراعة آلاف الأشجار المحلية.

يأتي مشروع تشجير متنزه حائل ضمن جهود المركز التي يبذلها، تنميةً للغطاء النباتي، والحد من التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة «السعودية الخضراء». بينما يعمل المركز على حماية مواقع الغطاء النباتي، والمحافظة عليها وتنميتها ومراقبتها، وتأهيل المتدهور منها، فضلًا عن الكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية المستدامة.