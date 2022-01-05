الجامعة الإلكترونية تتيح الاستفادة من رخصة Blackboard

وأضاف أن منح الجامعة الإلكترونية حق تزويد رخص برنامج «البلاك بورد» للجامعات، ومؤسسات التعليم العالي الأهلية بالمملكة، يأتي في إطار جهود وزارة التعليم المتواصلة لدعم الابتكار والتحول الرقمي، ورفع جاهزية قطاع التعليم العالي لمواجهة الأزمات، مشيدًا بقدرة المنظومة التعليمية الجامعية التقنية خلال الجائحة، وتعزيز الشراكة المجتمعية لنشر ثقافة التعليم الإلكتروني عبر المنصات المتخصصة.
من جهتها، أوضحت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية، الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي أن منح الجامعة الحق في تزويد رخص برنامج «البلاك بورد» للجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأهلية بالمملكة، يعد خطوة مهمة لدعم التحول الرقمي في قطاع التعليم، وتعزيز موقع المملكة في التنافسية العالمية، مبينةً أن المبادرة لا تخل بأي عقود حالية سارية، بين الجامعات الأهلية وشركة «بلاك بورد»، حيث ستكون الإجراءات وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات الرسمية، متطلعةً إلى أن يتكلل التعاون والتكامل مع الجامعات، ومؤسسات التعليم العالي الأهلية بالمملكة بالاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، لتحقيق المزيد من التقدم في التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030.
يذكر أن الجامعة السعودية الإلكترونية، ستوفر استخدامًا تجريبيًا للبرنامج للجامعات الأهلية، ليتسنى للجامعات المستفيدة التعرف على النظام بشكل أفضل، كما ستقوم بتقديم ورش عمل وتدريب للتعريف بالنظام ومميزاته، حيث يتيح النظام وضع المحتوى التعليمي والتفاعل بين الطلبة والمعلمين، من خلال الفصول الافتراضية والحلقات النقاشية، كما يوفر آليات سهلة لإرسال وتصحيح الواجبات والاختبارات.
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