شكرا لقرائتكم خبر استعراض 79 منتجا الكترونيا لخدمة سكان العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص في مكتبه أمس مع أمين اللجنة العليا للتحول الرقمي المهندس عبدالله طه ووكيل الوزارة للتحول الرقمي المهندس علي راجحي ووكيل الوزارة المساعد للتحول الرقمي المهندس مساعد العتيبي، وبحضور وكلاء الأمين، سبل التحول الرقمي في القطاع البلدي وفق أفضل الممارسات العالمية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة موضوعات التحول الرقمي في منظومة الأمانة التي تواكب النهضة الرقمية التي تشهدها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في شتى المجالات، سعيا إلى تحقيق أهدافها وفق منظومة رقمية مستدامة.

وأشار القويحص إلى اعتماد الأمانة على التحول الرقمي في مختلف المشروعات، مبينا أن الأمانة تشرف على 79 منتجا الكترونيا ومن أهمها، مشروع المواقف الذكية، ومشروع الإنارة الذكية للشوارع وذلك لترشيد الطاقة، والأنظمة الذكية لمراقبة النفايات، والربط الالكتروني لإصدار رخص البناء، مما انعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وتسهيل الإجراءات في التعاملات الالكترونية ورفع مستوى الرضا للمستفيدين.

وأكد أن الأمانة تسعى إلى تحقيق الإشراف على 110 منتجات لجعل أمانة العاصمة المقدسة بلا مراجعين وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين، لافتا إلى أن مكة المكرمة تمتلك الكثير من المقومات التي تؤهلها أن تصبح من المدن الذكية في العالم، حيث توجد لديها بنية تحتية قوية ومقومات طبيعية واقتصاد قوي يساعدها في أن تتحول إلى مدينة ذكية تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030.