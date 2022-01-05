العواد: نظام حقوق كبير السن إطار قانوني للرعاية والاهتمام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ثمن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد موافقة مجلس الوزراء على نظام حقوق كبير السن ورعايته.

وأكد أن هذه الموافقة تأتي امتدادا لجهود المملكة المستمرة في دعم حقوق الإنسان والعناية بكبار السن، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.

وأوضح العواد أن النظام سيعزز من حقوق كبار السن، بما يحفظ كرامتهم وخصوصيتهم واستقلاليتهم، ويوفر لهم الرعاية والخدمات، وسيكون إطارا قانونيا لتمكينهم من التمتع بكامل الحقوق المكفولة لهم نظاما برعايتهم والاهتمام بهم، بوصفه واجبا ظلت المملكة تحرص عليه؛ إيمانا ووفاء منها لهذه الفئة التي ظلت شريكة على مر السنين الماضية في بناء وخدمة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.

إلى ذلك عقدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أمس اجتماعها الأول لعام 2022م عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رئيس الهيئة رئيس اللجنة الدكتور عواد العواد.

وعبر العواد عن تقديره للجهود المبذولة من اللجنة وأمانتها، التي أسهمت في رفع تصنيف المملكة في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص خلال العامين الماضيين، داعيا لمضاعفة العمل خلال هذا العام، وأهمية استكمال هذه الإنجازات وتعزيز التعاون بهدف تحقيق المستهدفات والعمل على تجاوز التحديات في إطار عمل اللجنة.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من دراسات ومشاريع ومبادرات مقترحة، كما جرى التأكيد على أهمية زيادة التنسيق بين الجهات الممثلة في اللجنة لتطوير آلية عملها.