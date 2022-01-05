رقابة مشددة على تقيد المصلين بالاحترازات في صامطة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت إدارة المساجد بمحافظة صامطة جولاتها الميدانية لمتابعة تقيد المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا في جوامع المحافظة. وكلفت الإدارة لجانا من وحدة المراقبين بالقيام بجولات ميدانية مستمرة ومشددة على جوامع المحافظة للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية. وتابعت تلك اللجان عمليات التنظيم في أكثر من 700 جامع ومسجد شملت الجوامع الرئيسة، ووضعت خلالها نقاط فرز ومتابعة لتفعيل تطبيق «توكلنا» و»لبس الكمامة» و»التباعد الجسدي» و»منع المخالفين للإجراءات الاحترازية» من الدخول وفق توجيهات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمنع انتشار الفيروس.

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